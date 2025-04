Si chiude con successo The Custodians Earth Solutions Symposium

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si è concluso ieri TheSolution, il convegno che ha riunito scienziati, ricercatori e rappresentanti istituzionali per affrontare le sfide legate alla diffusione delle microplastiche nell'ambiente e al loro effetto sulla salute degli esseri viventi. Organizzato da BioDesign Foundation in collaborazione con Marina Militare, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, ilha posto al centro del dibattito non solo la crisi ambientale legata alle microplastiche, ma anche soluzioni attuabili concretamente con l'obiettivo di mitigare la diffusione della plastica, incentivandone il suo riciclo e riutilizzo. Durante la giornata, moderata da Tessa Gelisio, conduttrice televisiva e autrice da sempre attenta alle tematiche della sostenibilità ambientale, e Silvia Bencivelli, giornalista e divulgatrice scientifica, i relatori hanno condiviso strategie e progetti innovativi per promuovere un equilibrio sostenibile tra attività umane e natura, nel rispetto dei principi del "BioDesign" – idea a cui si ispirò Luigi Colani, visionario designer che con la sua formula “90% natura + 10% trasformazione Colani” ha ridefinito il concetto moderno di design organico, mantenendo la natura come fonte d'ispirazione costante.