Ilrestodelcarlino.it - SHAN ZU 3 strati: il coltello giapponese multiuso più amato OGGI è in offerta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Precisione, design elegante e materiali di qualità superiore: ilda cucinaZU Santoku da 18 cm unisce tutte queste caratteristiche in uno strumento ideale per ogni appassionato di cucina.lo trovi su Amazon a soli 22,24€, IVA inclusa, grazie a uno sconto del 34% e a un coupon extra del 6% applicabile direttamente al momento del checkout. Compralo adesso, è inCompra subito ilda cucinaZU: a questo prezzo è un best buy QuestoSantoku segue la tradizionenella forma della lama, che risulta perfetta per tagli precisi e veloci, sia per carne che per verdure e pesce. La lama è realizzata con una struttura a 3in acciaio tedesco ad alta resistenza, un materiale noto per la sua durabilità, resistenza alla corrosione e facilità di affilatura.