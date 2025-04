Tvzap.it - Shaila rompe il silenzio dopo il “Grande Fratello”, l’affondo a Lorenzo

Personaggi Tv. La rottura è avvenuta sotto gli occhi di milioni di spettatori, durante la finalissima delGatta ha detto basta aSpolverato. In una lunga intervista al settimanale Chi (in edicola da domani), l’ex velina e ballerina ha vuotato il sacco, raccontando dettagli inediti sulla tormentata relazione con, conosciuto proprio nella Casa più spiata d’Italia. Parole dure, che sanciscono la fine di una relazione già logorata da silenzi punitivi, insicurezze e dinamiche tossiche. Poiall’ex fidanzato. Cos’ha rivelato? (Continuale foto)Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, svelato il nome di un nuovo concorrenteLeggi anche: Manila Nazzaro a “The Couple”, la frecciata del marito Stefano Oradei scatena il gossipGatta, la confessione intima su Javier e perché ha sceltoNell’intervista,ha spiegato che fin dai primi giorni all’interno della Casa, aveva percepito qualcosa di familiare, e non in senso positivo: “Aho detto: ‘Mi ricordi i miei vecchi modi di fare, non so perché’”.