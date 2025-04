Shaila? Prima di mollare Lorenzo… Grande Fratello Signorini vuota il sacco | cosa è successo davvero

Leggi su Caffeinamagazine.it

Con la fine della stagione del, andata in onda fino al 31 marzo, Alfonsosi è concesso un momento di pausa, scegliendo un modo decisamente originale per ritrovare sé stesso. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il celebre conduttore ha raccontato di essersi imbarcato in un volo intercontinentale durato ben 36 ore, con l’unico scopo di staccare completamente da ogni contatto con il mondo. “Ho deciso di passare il giorno del mio compleanno, il 7 aprile, in viaggio. Ho scelto apposta una meta lontanissima per stare 36 ore in aereo ed evitare qualsiasi contatto con il mondo”, ha dichiarato, lasciando intendere quanto il lungo impegno televisivo lo avesse prosciugato mentalmente ed emotivamente.Durante l’intervista,ha colto l’occasione per svelare alcuni retroscena inediti legati all’ultima edizione del reality, in particolare alla controversa decisione diGatta di chiudere la sua relazione con Lorenzo Spolverato in diretta televisiva.