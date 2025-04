Mistermovie.it - Shaila Gatta e l’Incontro Inaspettato: Ex Coinquilina dal Grande Fratello a Milano!

Leggi su Mistermovie.it

Sei pronto per un gossip succoso?, la talentuosa ex velina, ha sorpreso tutti con un incontro davvero inatteso! Nelle sue storie di Instagram, è apparsa in compagnia di Maica Benedicto, direttamente dal Gran Hermano spagnolo! Un incrocio di reality che non ti aspetti.Maica Benedicto: Ritorno in Italia e Amicizia conMaica, ricordiamo, ha avuto una brevissima parentesi nella Casa delitaliano. Ora, eccola a, ospite di! Un'amicizia nata sotto i riflettori e che continua a fiorire.Il Triangolo Amoroso che Ha Infiammato ilLa storia si fa interessante se pensiamo alla cotta di Maica per Tommaso Franchi, l'attuale fidanzato di Mariavittoria Minghetti. Tommaso, volato in Spagna per il Gran Hermano, ha però dato un due di picche a Maica.