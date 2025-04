Iodonna.it - Sguardi complici e la felicità di essere nella "Città eterna": la coppia reale ha scelto uno scenario suggestivo per il ritratto in occasione dell'anniversario di nozze

A Villa Wolkonsky, a Roma, Carlo e Camilla celebrano i 20 anni di matrimonio. Nel parco, al tramonto, la coppia viene ritratta in un momento di intimità: Camilla, in un abito bianco semplice ma raffinato, sorride felice, mentre Carlo, impeccabile nel suo completo blu, le sta accanto con uno sguardo complice. Una foto scattata nel primo giorno del loro viaggio in Italia, che racconta due decenni di amore, più forte delle critiche e dei pettegolezzi.