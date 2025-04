Lanazione.it - Settecento alberi per Montevarchi. L’investimento del Comune per la città

sono 687 i nuovipiantati sul territorio, per un investimento complessivo di 470 mila euro, di cui 153 mila finanziati direttamente dal bilancio comunale. Lo ha detto il sindaco Silvia Chiassai Martini rispondendo ad una interrogazione del Pd sulla gestione del patrimonio arboreo, alla luce di un episodio che si era verificato, lo scorso mese di gennaio, in piazza del Planetario a Levane, dove, a causa del forte vento, era caduta una grossa pianta che solo per puro caso non aveva provocato feriti. Una vicenda che aveva fatto molto discutere. Il sindaco ha ricordato che questi eventi si verificano indipendentemente dai piani di manutenzione già attivi, e che in realtà limitrofe gli stessi fenomeni hanno provocato danni ben più gravi. Proprio in piazza del Planetario, tra l’altro, un intervento di manutenzione era già stato programmato il mese successivo alla caduta.