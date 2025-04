Ilnapolista.it - Servono scelte coraggiose per provare ancora a vincere

La strategia del coraggio. Il risultato della partita contro il Bologna, accettabile nel risultato ma inaccettabile nei modi in cui è maturato, suggerisce di fare un bilancio e di considerare nuove. Se il campionato fosse finito con lo scontro contro una squadra in grande forma e su un campo difficile, si potrebbe essere contenti di avere conquistato l’ingresso in Champions con un largo margine (nove punti in più per il quarto posto), ch’era l’obiettivo imprescindibile per una squadra da ricostruire dopo un anno di assoluta crisi. Ma certo non si sarebbe rimasti soddisfatti per un campionato che si poteva e, forse, si può. Questo a patto diprima e durante le sette partite che restano.Il Napoli è in evidente calo di forma fisica, testimoniato dal crollo nella parte conclusiva dei “match” e dal ripetersi di troppi infortuni muscolari.