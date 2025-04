Servizio ad alto impatto dei carabinieri | tre arresti fra Anzio Nettuno e Ardea

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 aprile 2025 – Trein pochi giorni e deferite 8 persone: è l’esito dell’attività svolta daifra. Nel dettaglio, la pattuglia della Stazionedi, durante unperlustrativo, procedeva con il controllo di un ciclomotore con due giovani a bordo. Lo stesso risultava oggetto di furto, denunciato verso la fine di marzo a Roma. A seguito di perquisizione domiciliare, rinvenivano circa 40 gr di cocaina e 1,5 gr di crack già divisi in dosi e pronti per lo spaccio, un bilancino di precisione e appunti manoscritti. L’arresto è stato convalidato; il motociclo è stato restituito all’avente diritto e l’altro giovane, minorenne, è stato deferito per ricettazione in concorso.Ad, invece, i militari della locale Tenenza eseguivano un ordine di esecuzione pena nei confronti di un italiano 52enne, che dovrà scontare due anni di detenzione pena per un furto aggravato commesso a Roma; inoltre, hanno arrestato in flagranza un italiano 31enne, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: durante ilperlustrativo, icontrollavano un veicolo d’iniziativa con a bordo il predetto, trovato in possesso di alcune dosi di hashish; estesa la perquisizione al suo domicilio, venivano rinvenuti ulteriori 100 grammi di hashish, divisi in dosi.