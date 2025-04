Lortica.it - Servizi sociali in crescita ad Arezzo: in arrivo sei nuove assunzioni grazie a fondi statali

Il Comune di, in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) Zona Aretina, rafforzerà l'organico dei propricon l'ingresso di seifigure professionali. L'iniziativa è resa possibileai finanziamenti previsti dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027.Con decreto del 14 marzo 2025, il Ministero del Lavoro ha assegnato all'ATS Zona Aretina le seguenti risorse: un funzionario amministrativo, un funzionario contabile, un funzionario psicologo e tre funzionari educatori socio-pedagogici.Le, a tempo determinato per la durata di tre anni, saranno interamente coperte da, senza oneri per il bilancio del Comune. Le procedure selettive saranno curate direttamente dal Ministero del Lavoro.