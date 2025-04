Ilgiorno.it - Serie D: Ospitaletto e Folgore Caratese dominano, lotta aperta per la promozione

Leggi su Ilgiorno.it

Turno interlocutorio inD nel senso che vincono cinque delle prime sei (pareggio solo per la Varesina) in classifica e tutto resta com’era con l’che la spunta nel finale a Lodi contro il Fanfulla spegnendo (in parte), come dirà mister Carobbio, gli entusiasmi allo Sportitalia Village dopo l’ennesima prestazione da “caterpillar” dellache abbatte 4-1 il Crema, ma resta a -3 dalla vetta occupata dai bresciani. Vincono anche Pro Palazzolo e CasateseMerate, anche se la sensazione è che i ritmi tenuti dalle due davanti restringano a loro laper lainC. Ora arriva un doppio turno ravvicinato: nel weekend la capolistaospiterà la Pro Sesto, trasferta da prendere con le molle per laattesa dal Club Milano. Poi si gioca il Giovedì Santo con lache ospiterà a Verano il Ciliverghe mentre la capolista sarà ancora in casa proprio contro il Club Milano.