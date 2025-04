Serie D Francavilla-Casarano | cambio di orario per la partita

cambio di orario della partita tra Francavilla e Casarano, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie D, girone H, e in programma domenica 13 aprile allo stadio Fittipaldi.Il calcio d'inizio del match Francavilla-Casarano è stato fissato per le ore 15:30. Per accordi. Lecceprima.it - Serie D, Francavilla-Casarano: cambio di orario per la partita Leggi su Lecceprima.it C'è ildidellatra, valevole per la trentunesima giornata del campionato diD, girone H, e in programma domenica 13 aprile allo stadio Fittipaldi.Il calcio d'inizio del matchè stato fissato per le ore 15:30. Per accordi.

Serie D, Francavilla-Casarano: cambio di orario per la partita. Serie D Girone H: 30^ giornata, risultati e classifica. GIRONE H| Casarano e V. Francavilla ok, stecca la Nocerina, bene Brindisi e C. D'Amalfi [RISULTATI E CLASSIFICA]. Serie D, Virtus Francavilla-Casarano: le informazioni sui biglietti. Serie D, Virtus Francavilla-Casarano: le informazioni sui biglietti. Serie D/H: 25^ giornata, luci sui derby V. Francavilla – Casarano e Brindisi – Martina. Ne parlano su altre fonti

Serie D, il Casarano in fuga nel girone H: si riaccende la fiammella della speranza per il Costa d’Amalfi - Ancora una volta il Girone H di Serie D si dimostra ricco di emozioni e colpi di scena. È andata in archivio la 30ª giornata, la 13ª del girone di ritorno e su entrambe le estremità della classifica c ... (msn.com)

Serie D 2024/2025, la classifica del girone H aggiornata dopo la trentesima giornata - Il Casarano vince ancora e allunga sulla Nocerina seconda in graduatoria, ritorno al successo per il Nardò. Ugento, sedicesima sconfitta complessiva ... (lecceprima.it)

Serie D girone H, le gare del 6 aprile: spiccano Casarano-Manfredonia e Fasano-Nocerina - Nel girone H di Serie D è bagarre per la salvezza e la promozione: domenica 6 aprile nella 30^ giornata c'è anche Martina-Nardò ... (it.blastingnews.com)