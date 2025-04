Cataniatoday.it - Serie C femminile, il Catania Women si arrende sul campo del Frosinone

Leggi su Cataniatoday.it

Niente da fare per le ragazze delsuldel quotatonella 25^ giornata del campionato didi calcio. La compagine laziale, terza in classifica, si è imposta, infatti, con il perentorio punteggio di 4 a 0. Le padrone di casa passano subito in vantaggio grazie.