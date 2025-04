Lanazione.it - Serie B: L'ansia del primo turno e il fattore Esposito nello Spezia

Leggi su Lanazione.it

Ma perché affliggersi con certi assilli? In questa fase finale della stagione diB, una cosa è sicura, più del fatto che – nonostante la sonora sconfitta subita contro il Palermo – il Sassuolo salirà direttamente inA come capolista: giocare per primi, non conviene mai. Nelle due partite in cui loha disputato il suoprima del Pisa, ha ottenuto 1 punto, frutto di un pareggio e una sconfitta. Gli aquilotti hanno incontrato Cesena e Brescia, per poi osservare i toscani battere Mantova e Cosenza e allungare di 5 punti, dopo aver perso lo scontro diretto al Picco. Ed ecco che nelpiù recente, Pisa pronto a dare la stoccata al campionato e ad allungare a +11, capitolare invece sabato all’Arena Garibaldi con il Modena, guardando il giorno dopo lobattere la Sampdoria e ritrovarsi ‘solo’ a +5.