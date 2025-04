Napolipiu.com - Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: squalificati Di Lorenzo, Anguissa e Palladino

A, ledelDi">Ilha reso note lerelative alla 31ª giornata diA. Sono sei i calciatori, tutti per una giornata effettiva di gara, oltre all’allenatore della Fiorentina Raffaele.Calciatori espulsi: Ricci (Torino): squalifica per una giornata per fallo grave di gioco.Calciatori non espulsi: Almqvist (Parma), Di(Napoli), Frendrup (Genoa), Kyriakopoulos (Monza), Zambo(Napoli): squalifica per una giornata per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; tutti già in diffida (quinta sanzione).Allenatori:(Fiorentina): squalifica per una giornata per comportamento irrispettoso verso una decisione arbitrale, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.