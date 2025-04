Serie A grave infortunio al crociato | pessima notizia

Serie A, grave infortunio al crociato: pessima notizia (Lapresse) – rompipallone.itNel campionato di Serie A poi è ancora tutto in bilico. Il discorso Scudetto vede Napoli e Inter completamente coinvolte con Atalanta, Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan invece che si stanno dando battaglia per un posto tra le contendenti per le prossime competizioni europee.infortunio Serie A: un duro colpo per la squadraA fare le spese di un grave infortunio è l'Empoli con le ultime notizie hanno il sapore amaro di una beffa: Christian Kouamé, attaccante in prestito dalla Fiorentina, dice addio al campo per questa staigone.

