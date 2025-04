Serie A Giudice Sportivo 31ª giornata | nessuna squalifica per l’Inter!

giornata di Serie A arrivano le decisione del Giudice Sportivo. Nessun provvedimento nei confronti dell’Inter o dei suoi calciatori. I PROVVEDIMENTI – La trentunesima giornata di Serie A si è appena conclusa, con il Giudice Sportivo che ha adottato i suoi provvedimenti in vista del prossimo turno di Campionato. A proposito di verdetti, uno riguarda quanto accaduto in Parma-Inter, sfida pareggiata dai nerazzurri con il punteggio di 2-2. Nello specifico, il calciatore dei crociati Enrico Delprato ha ricevuto un’ammenda di 1500 euro, in occasione della settima sanzione irrogata nei suoi confronti in questa stagione, aggravata in quanto “capitano della squadra in cui gioca”. Per quanto concerne i nerazzurri, il Giudice Sportivo ha escluso l’adozione del provvedimento dell’ammenda per il comportamento di alcuni tifosi, i quali hanno “introdotto nell’impianto Sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere”. Inter-news.it - Serie A, Giudice Sportivo 31ª giornata: nessuna squalifica per l’Inter! Leggi su Inter-news.it Dopo la trentunesimadiA arrivano le decisione del. Nessun provvedimento nei confronti delo dei suoi calciatori. I PROVVEDIMENTI – La trentunesimadiA si è appena conclusa, con ilche ha adottato i suoi provvedimenti in vista del prossimo turno di Campionato. A proposito di verdetti, uno riguarda quanto accaduto in Parma-Inter, sfida pareggiata dai nerazzurri con il punteggio di 2-2. Nello specifico, il calciatore dei crociati Enrico Delprato ha ricevuto un’ammenda di 1500 euro, in occasione della settima sanzione irrogata nei suoi confronti in questa stagione, aggravata in quanto “capitano della squadra in cui gioca”. Per quanto concerne i nerazzurri, ilha escluso l’adozione del provvedimento dell’ammenda per il comportamento di alcuni tifosi, i quali hanno “introdotto nell’impiantoed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere”.

