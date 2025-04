Serata finale del premio letterario Latisana per il Nord-Est

Sabato 12 aprile, alle 20.30, al Teatro Odeon di Latisana, si terrà la cerimonia di premiazione del 32° premio letterario Internazionale "Latisana per il Nord – Est". Finalisti del premio sono gli scrittori Dario Colombo con Montagne nere edito da Minerva, Luigi Nacci con i Dieci passi dell'addio.

