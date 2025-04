Serafini | Conceicao non ha cambiato il Milan Girone di ritorno disastroso

Serafini ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao Pianetamilan.it - Serafini: “Conceicao non ha cambiato il Milan. Girone di ritorno disastroso” Leggi su Pianetamilan.it Intervenuto a Sportitalia, Lucaha parlato dele del momento che vivono i rossoneri di Sergio

Serafini: “Conceicao non ha cambiato il Milan. Girone di ritorno disastroso”. Serafini: "Sottil gode della stima di Conceicao ma non so se rimarrà". Milan, Serafini non crede alla conferma di Conceiçao: "Nemmeno un secondo trofeo potrebbe bastare". Serafini a MTV: "Se sai fare 3 gol in 6' e non lo capisci prima, è un problema che devi risolvere". Milan-Cagliari, Serafini: “C’è della rabbia, era una partita che dovevi vincere”. Milan, Serafini: “E’ stato uno dei derby più belli degli ultimi anni. Ora serve…”. Ne parlano su altre fonti

Serafini: “Girone di ritorno del Milan un disastro, Conceicao dicevano che..” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Serafini: “Milan? Vi spiego quale è stata la madre di tutti gli errori” - Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva a Sportitalia ha parlato il giornalista Luca Serafini che ha detto: "Probabilmente Conceicao ha trovato una situazione peggiore rispetto a quella c ... (msn.com)

Milan, Serafini non crede alla conferma di Conceiçao: "Nemmeno un secondo trofeo potrebbe bastare" - La stagione del Milan non è ancora finita. Luca Serafini, istituzione quando si parla delle sorti e dei colori rossoneri, ha un pensiero chiaro e preciso in merito a quelli che potranno, potrebbero, ... (milannews.it)