Quotidiano.net - ’Sensory homes’. Un dialogo immersivo tra equilibrio e libertà

Per il secondo anno consecutivo, AMPM partecipa alla Milano Design Week e per questa edizione lo fa con l’allestimento, un’esperienza immersiva che invita i visitatori a riflettere sul ruolo dell’interior design cometra natura, artigianato e innovazione industriale. Untraesplora la tensione tra il desiderio di stabilità, di radicamento e la ricerca di movimento,e nuovi inizi, in linea con il tema della Milano Design Week 2025, Connected World. La mostra vuole reinterpretare gli spazi abitativi come luoghi di connessione tra le diverse dimensioni della nostra vita, celebrando un’armonia che unisce benessere ed estetica. Una scenografia curata da François Bernard. L’allestimentosi avvale della scenografia curata da François Bernard, Direttore Artistico di AMPM, che ha saputo creare un ambiente capace di esprimere serenità, bellezza e