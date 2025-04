Quotidiano.net - ’SensiTerre’. Le tecno-argille firmate Florim

Un senso ancestrale di amore per il Pianeta. In un matrimonio perfetto tra natura e creatività. C’è questo e molto altro ancora nella collezionedi, progetto di superfici che reinterpreta il mondo dellefondendo la tradizione artigianale con l’innovazionelogica. Si consolida dunque la preziosa e proficua collaborazione tra l’azienda di Fiorano Modenese leader nella produzione in ceramica e Matteo Thun & Partners. La nuova collezione – presentata interamente sia nel contesto del Salone del Mobile.Milano che nello showroom del brand di Foro Buonaparte – nasce per celebrare il decimo anniversario dell’edizione limitata di vasi in terracotta ’Venere Bianca’, disegnata dallo stesso Thun e Benedetto Fasciana in collaborazione con Bitossi. I vasi, realizzati a mano da maestri ceramisti, si ispirano alla semplicità delle forme archetipe, omaggiando la donna ideale.