Sempre meno alunni nelle scuole pugliesi | tra Barese e Bat persi quasi 40mila studenti in dieci anni

scuole pugliesi continuano a perdere alunni: in dieci anni, il calo è stato di circa 120mila studenti. E' l'allarme lanciato da Gianni Verga, segretario generale della Uil Scuola Puglia, a margine dell'incontro di quest'oggi con l'ufficio scolastico regionale. "Ormai siamo di fronte a un. Baritoday.it - Sempre meno alunni nelle scuole pugliesi: tra Barese e Bat persi quasi 40mila studenti in dieci anni Leggi su Baritoday.it Lecontinuano a perdere: in, il calo è stato di circa 120mila. E' l'allarme lanciato da GiVerga, segretario generale della Uil Scuola Puglia, a margine dell'incontro di quest'oggi con l'ufficio scolastico regionale. "Ormai siamo di fronte a un.

Sempre meno alunni nelle scuole pugliesi: nel Barese in dieci anni persi quasi 40mila studenti. Denatalità shock sulla scuola: 134mila studenti in meno a settembre. Sempre meno studenti in gita scolastica. Gite scolastiche in crisi, sempre meno studenti in viaggio e docenti riluttanti al ruolo di accompagnatori: "Troppe responsabilità, zero compensi. Non siamo baby sitter h24". Denatalità shock a scuola: il dato impressionante sugli studenti. Sempre meno studenti indecisi sulle iscrizioni alle scuole superiori. Ne parlano su altre fonti

Sempre meno alunni nelle scuole pugliesi: nel Barese in dieci anni persi quasi 40mila studenti - L'allarme della Uil: denatalità e fuga dal Sud pesano anche sulla scuola pugliese, che però resta tra quelle con il maggior numero di alunni per classe, alla luce dei tagli agli organici del personale ... (baritoday.it)

Scuole europee, studentesse sempre meno sicure? I dati - Chiusure, sicurezza percepita in declino, dispersione scolastica e moltiplicazione di episodi violenti a scuola. Il Vecchio Continente, secondo uno studio anglosassone, sta divenendo sempre meno sicur ... (tecnicadellascuola.it)

Scuole, tra otto anni 150 classi in meno. Sotto i 16mila studenti - Sempre meno nati, nel prossimo futuro la popolazione scolastica è destinata a diminuire più del 30%. In termini numerici è come se, dopo il 2030, dovessero sparire sia il Setificio che lo Jean Monnet. (laprovinciadicomo.it)