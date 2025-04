Sembrano usciti da Game of Thrones ma sono reali

Sembra uscito da una saga fantasy o da un documentario sull’Era Glaciale, eppure è realtà. Il leggendario Dire Wolf (o enocione, in italiano), un lupo estinto da oltre 10.000 anni, è tornato a camminare sulla Terra. Un’impresa pionieristica di “de-estinzione”zzata dall’azienda americana hi-tech Colossal Biosciences, balzata recentemente agli onori delle cronache anche grazie a una copertina dedicata su Time Magazine. Tre cuccioli incredibilmente speciali rappresentano oggi la promessa di un futuro dove scienza e natura si intrecciano in modi inediti. Non senza conseguenze sul piano etico. Endangered Colour guarda le foto Come è statazzata la “de-estinzione” del Dire Wolf?Come è stato possibile? Gli scienziati di Colossal hanno estratto frammenti di DNA da reperti antichissimi – un dente di 13.

