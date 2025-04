Sei titolari di imprese edili segnalati per gestione illecita di rifiuti

Leggi su Citypescara.com

Nei giorni scorsi, i militari del Nipaaf (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale) del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, insieme ai tecnici dell’Arta Abruzzo, hanno eseguito una serie di controlli nei cantieridella zona.A seguito di dieci ispezioni, sei imprenditori sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per irregolarità nelladei materiali di scavo. Le verifiche hanno evidenziato diverse violazioni relative all’uso di terre e rocce da scavo: secondo il Dpr 120/2017, questi materiali possono essere considerati sottoprodotti e nonsolo se rispettano specifici requisiti. Tuttavia, in diversi casi, lecoinvolte non hanno presentato la necessaria dichiarazione di utilizzo all’Arta e ai Comuni interessati.L’omissione ha comportato la perdita della qualifica di sottoprodotto per le terre e rocce da scavo, che di conseguenza avrebbero dovuto essere gestite comeai sensi del decreto legislativo 152/2006.