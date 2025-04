Ilfattoquotidiano.it - Sei pacifista, dunque fannullone (e pure evasore). Basta con questa visione distorta dell’Italia!

di Savino Balzano“Ho il massimo rispetto per il pacifismo etico, però non mi sta bene chi considera il pacifismo una forma di ‘lasciateci in pace che così continuiamo a farci i fatti nostri, a non pagare le tasse e tutte le cose che sappiamo’”. Dopo aver ascoltato quest’affermazione, venerdì sera a Otto e mezzo, ho deciso di tornare indietro e riascoltare. Ancora e ancora. Poi mi sono detto: meglio trascriverla: a volte la dimensione visiva aiuta. Leggere, intendo. Così l’ho riportata su un foglio e ho provato a leggerla e rileggerla. Ancora e ancora.Non l’ho capita. In che senso il pacifismo c’entra con l’evasione fiscale? Qual è il nesso?La verità è che le parole di Mariolina Sattanino sono chiarissime. Sottendono la stessa logica di sempre: se non la pensi come noi, sei un