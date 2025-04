Secondo il nuovo report dell' organizzazione per i diritti umani il numero di esecuzioni globali ha raggiunto il livello più alto dal 2015 con almeno 1 518 persone giustiziate in 15 stati La maggior parte di queste ha avuto luogo in Medio Oriente

maggiore tutela dei diritti umani, la pena di morte rimane una pratica brutale utilizzata ancora in troppi Paesi. La triste conferma arriva dal recente rapporto di Amnesty International, “Condanne a morte ed esecuzioni 2024?, che getta una luce inquietante su questa realtà: nel 2024 le esecuzioni hanno raggiunto il livello più alto dal 2015, con oltre 1.518 persone giustiziate in 15 stati. Amnesty International: abolire pena di morte in Kenya, Gambia, Zimbabwe X Pena di morte: 2024 anno record. Iodonna.it - Secondo il nuovo report dell'organizzazione per i diritti umani, il numero di esecuzioni globali ha raggiunto il livello più alto dal 2015, con almeno 1.518 persone giustiziate in 15 stati. La maggior parte di queste ha avuto luogo in Medio Oriente Leggi su Iodonna.it In un mondo che aspira a progredire verso unae tutela dei, la pena di morte rimane una pratica brutale utilizzata ancora in troppi Paesi. La triste conferma arriva dal recente rapporto di Amnesty International, “Condanne a morte ed2024?, che getta una luce inquietante su questa realtà: nel 2024 lehannoilpiùdal, con oltre 1.518in 15. Amnesty International: abolire pena di morte in Kenya, Gambia, Zimbabwe X Pena di morte: 2024 anno record.

Pena di morte, nel 2024 record di esecuzioni e il 64% in Iran. Il report di Amnesty. Hamas falsa di nuovo il numero dei morti nei suoi report sulla guerra a Gaza. Alcol e salute: un nuovo rapporto globale dell’OMS conferma i rischi degli alcolici. Un nuovo report documenta le espulsioni e la vendita dei migranti dalla Tunisia alla Libia. Disinformazione su X, come funzionano le Community notes: un report. Human Capital Trends 2024, Deloitte: riflettori su fiducia e AI. Ne parlano su altre fonti

OCSE lancia allarme incertezza, stime di crescita in calo. Anche in Italia? - Secondo le ultime stime dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo ... come rischiosi per le prospettive economiche globali di quest’anno e del 2026. Il report del 17 marzo 2025 recita: “Si ... (money.it)

Migranti, il 2024 è l'”anno nero” delle morti: aumentano le vittime in Africa e in Europa - Le persone che hanno perso la vita sulle rotte migratorie lo scorso anno sono state 8938, secondo quanto ricostruito dall’organizzazione in un report diffuso da Ginevra, in Svizzera. Numeri ... (msn.com)

Clima, anidride carbonica al massimo da 800 mila anni secondo il report Wmo - L'Organizzazione meteorologica mondiale delle ... Il 2023 e il 2024 rappresentano i due anni più caldi mai registrati dal 1850 Secondo il rapporto WMO, nel 2024 la temperatura media globale ... (informazione.it)