Seconda edizione di Reggio Emilia in Danza Tre giorni di lezioni con Kledi e Dorian Grori

Seconda edizione di "Reggio Emilia in Danza", con la direzione artistica di Kledi Kadiu e Dorian Grori. Per partecipare allo stage è possibile prenotarsi già da ora. Saranno tre giorni di grande Danza, suddivisi tra masterclass e concorsi, durante i quali si avvicenderanno maestri, coreografi e star della Danza e del balletto provenienti dal teatro e dalla televisione. La kermesse ritrova, in questa Seconda edizione, la dimensione ideale in cui fare formazione e diffondere la cultura dell'arte della Danza. La tre giorni sarà un evento dal respiro nazionale rivolto a tutti gli appassionati di Danza, promosso dall'Associazione D & K. Tra i maestri, oltre a Kledi Kadiu e Dorian Grori, ci sono Michele Merola e Thomas Signorelli. Info: 338 150 99 85ReggioEmiliaDanza@gmail.

