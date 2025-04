Lopinionista.it - Seconda edizione del Green Energy Day, torna la giornata nazionale dedicata alla transizione energetica

ROMA – Sabato 12 aprilein Italia ilDay, laorganizzata dal Coordinamento Free in collaborazione con Legambiente e altre associazioni del settore, che avrà come protagonista lae la diffusione delle fonti rinnovabili. Giuntasua, l’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, imprese e istituzioni sull’importanza delle energie rinnovabili e dell’efficienza, attraverso visite guidate in programma dal nord al sud della Penisola in impianti e strutture che utilizzano tecnologie sostenibili. Tutti gli eventi sono segnalati nella mappa interattiva – https://www.day.it – in continuo aggiornamento.«L’Unione Europea ha fissato per il 2030 un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 del 40%, che per essere raggiunto dall’Italia richiederà l’instzione di oltre 70 GW di nuova capacità rinnovabile elettrica e uno sforzo notevole sia sui target imposti per la riduzione dei consumi energetici sia per la sostituzione dei combustibili fossili dal settore termico e da quello dei trasporti – afferma Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento FREE – Tuttavia, lanon può avvenire senza il supporto attivo dei cittadini e delle comunità locali.