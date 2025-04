Sebastiano Fanizza è il nuovo Ceo di Next Yacht Group

Next Yacht Group, proprietaria dei brand di prestigio AB Yachts e Maiora, annuncia la nomina di Sebastiano Fanizza come nuovo Chief Executive Officer, con effetto dal 2 aprile 2025.Classe 1978, Fanizza porta in Next Yacht Group un solido bagaglio di esperienze nel mondo della nautica di alta gamma, maturato attraverso ruoli di primo piano nello sviluppo commerciale di alcuni tra i più importanti brand del settore. La sua profonda conoscenza del mercato e la visione strategica rappresentano un importante asset per guidare il gruppo nella prossima fase di crescita.Laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino, Fanizza inizia la sua carriera nel settore automotive con Iveco, per poi avvicinarsi rapidamente alla nautica, dove si distingue fin da subito per le sue competenze manageriali e la spiccata sensibilità commerciale. Leggi su Ildenaro.it , proprietaria dei brand di prestigio ABs e Maiora, annuncia la nomina dicomeChief Executive Officer, con effetto dal 2 aprile 2025.Classe 1978,porta inun solido bagaglio di esperienze nel mondo della nautica di alta gamma, maturato attraverso ruoli di primo piano nello sviluppo commerciale di alcuni tra i più importanti brand del settore. La sua profonda conoscenza del mercato e la visione strategica rappresentano un importante asset per guidare il gruppo nella prossima fase di crescita.Laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino,inizia la sua carriera nel settore automotive con Iveco, per poi avvicinarsi rapidamente alla nautica, dove si distingue fin da subito per le sue competenze manageriali e la spiccata sensibilità commerciale.

