Ilfattoquotidiano.it - “Se ti stanchi facendo sport poi non hai tempo e voglia di girare per strada ed entrare nelle case della gente”: la ricetta di Letsile Tebogo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cresciuto da una madre single in un villaggio nel Botswana meridionale, il velocista(medaglia d’oro nei 200 metri e argento nella 4×400 metri ai Giochi di Parigi 2024) è riuscito a sfuggire a un destino cupo grazie alla passione che fin da bambino ha avuto per lo: “Senza, oggi sarei probabilmente un criminale“. Appena nominato ambasciatore del programma di atletica leggera per bambiniWorld Athletics,ha concesso un’intervista alla Bbc in cui ha parlato delle difficoltà che ha dovuto superare per lasciarsi alle spalle un’infanzia complicata in un ambiente altrettanto problematico: “Nel quartiere in cui sono cresciuto, c’erano molti criminali. Credevamo che fosse l’unico modo per sopravvivere“.Da questo contestoè partito e ha iniziato a correre, fino a diventare il primo campione olimpico africano dei 200 metri .