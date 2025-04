Se guardi sei complice campagna studentesse contro revenge porn

contro i ricatti di pubblicazione di immagini intime. Per spezzare la catena di condivisioni che costituisce anche un reato. iniziativa ideata da un gruppo di studentesse dello Ied (Istituto europeo di design). Servizio di Barbara Masulli "Se guardi, sei complice", campagna studentesse contro revenge porn TG2000.

“Se guardi, sei complice”, campagna studentesse contro revenge porn. Sei complice, l’iniziativa delle studentesse dello IED per combattere la diffusione non consensuale di immagini intime. CONDIVIDERE CONTENUTI INTIMI, SENZA CONSENSO, È UN REATO, MA ANCHE GUARDARLI LO È “SE GUARDI, SEI COMPLICE”. "Sei complice", la potente iniziativa delle studentesse dello IED per fermare il revenge porn. Sei complice. Il revenge porn nell’esperimento sociale di IED Roma: “Chi guarda non è uno spettatore innocente”. «Se guardi, sei complice»: la campagna di IED Roma contro il revenge porn. Ne parlano su altre fonti

