Ilrestodelcarlino.it - Scuola Monterumici, niente centri estivi: il Comune la cancella dall’elenco

Bologna, 8 aprile 2025 - L’elementaredi via Asiago non potrà accogliere nessun centro estivo per i bimbi dai 6 agli 11 anni. Ad espungerla dal bando, è ildi Bologna. Inevitabile per Cosmo Damiano Modugno, presidente del Consiglio d'Istituto dell'Istituto comprensivo 18 di cui fa parte l’elementare, mettere nero su bianco la delusione della scelta e la richiesta reintegrare l’elementare nel “bando comunale” così da poter “ospitare il centro estivo”. Come, peraltro, votato dal Consiglio di Istituto. Ciò tenuto conto che “le famiglie attendono da oltre 5 anni che il plesso ospiti di nuovo il centro estivo perché, dopo il periodo Covid, l’edificio è stato interessato, negli anni, da importanti lavori di manutenzione per il conseguimento della Certificazione Prevenzione Incendi e, allo stato, non risulta debba essere oggetto di lavori tali da impedirne l’utilizzo nei mesi”.