Scuola, cani anti droga tra gli studenti

Controllia sorpresa nei giorni scorsi all’Istituto professionale Verri di Busto Arsizio. A effettuarli i militari del Gruppo della Guardia di finanza di Busto Arsizio e della squadra cinofili delle Fiamme Gialle di Malpensa. L’intervento ha visto gli operatori impegnati all’interno dell’istituto, con l’obiettivo di intercettare le eventuali condotte di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti tra gli. I, accompagnati dai loro conduttori, hanno effettuato un accurato controllo delle classi e degli spazi comuni, suscitando sorpresa e curiosità tra gli. L’operazione si è svolta in un clima di collaborazione, con gliche hanno accolto l’iniziativa con estrema serenità. La dirigente scolastica, Maria Cristina Cesarano, ha spiegato che questi controlli "sono di fondamentale importanza per la sicurezza e il benessere degli, oltre che per rafforzare la cultura della legalità all’interno dell’Istituto".