Scossa di terremoto nel Vibonese | seconda in 48 ore

Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 4.29 di questa mattina al largo delle coste del Vibonese, in Calabria. Il sisma, rilevato a 170 chilometri di profondità, non ha provocato danni né feriti, grazie alla sua collocazione in mare aperto e alla profondità elevata dell'epicentro.Secondo quanto riferito dall'INGV, si tratta di un nuovo episodio all'interno di uno sciame sismico che da giorni interessa l'area compresa tra la costa calabrese e le isole Eolie. È infatti la seconda Scossa di identica intensità nella stessa zona in meno di 48 ore, segno di una attività sismica in costante evoluzione, seppur al momento non preoccupante.Le autorità locali, in contatto con la Protezione civile, seguono l'andamento dello sciame, mentre al momento non risultano segnalazioni di allarme da parte della popolazione o degli enti territoriali.

