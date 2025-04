Thesocialpost.it - Scossa di terremoto nel cratere del Vesuvio: paura ma nessun danno

Leggi su Thesocialpost.it

Unadiè stata avvertita oggi pomeriggio nell’area del, provocando preoccupazione tra i residenti dei comuni che si trovano lungo le pendici del vulcano. Il sisma, di magnitudo 2.6, è stato registrato esattamente alle 15:27 (ora italiana) ed è stato classificato come totalmente superficiale, con una profondità pari a zero chilometri.Non si segnalano danni a cose o persone, ma laè stata chiaramente percepita in tutta la zona vesuviana, da Ercolano a Torre del Greco, passando per San Sebastiano e Ottaviano. La superficialità dell’evento ha contribuito a renderlo avvertibile anche a fronte di una magnitudo relativamente contenuta.Le autorità continuano a monitorare l’attività sismica nell’area, che resta sotto stretta osservazione anche per la sua particolare rilevanza vulcanica.