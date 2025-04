Scopri codnida 2K | la telecamera-lampadina che sorveglia e illumina in DOPPIO SCONTO

illuminazione vanno di pari passo e oggi, su Amazon, viene applicata una promo doppia su un prodotto che coniuga perfettamente queste due funzioni. codnida 2K è una telecamera-lampadina, capace dunque di illuminare e riprendere in video alcune zone della casa e dell'esterno. Lo SCONTO attivo è del 23% al quale si sommano ulteriori 12€ tramite coupon per un prezzo totale e finale di 26,44€. Approfittane adesso! Acquista la telecamera-lampadina in DOPPIO SCONTO Una doppia funzione in un unico prodotto: ecco le caratteristiche della telecamera-lampadina in offerta La telecamera-lampadina si adatta agli attacchi per lampadine E27 standard. L'installazione viene completata semplicemente avvitando la telecamera nell'attacco E27. Dopodiché basterà scaricare semplicemente l'app "CloudEdge" sul tuo telefono, seguire le istruzioni nell'app per connettere la fotocamera al Wi-Fi a 2,4 GHz e iniziare ad utilizzarla.

