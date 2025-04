Scoppia la batteria di un palmare due operai intossicati

Scoppia la batteria di un palmare all'interno di un magazzino del polo logistico di Castelsangiovanni: due operai intossicati. Soccorsi in azione nel primo pomeriggio di martedì 8 aprile in località Cà dei Tre. Oltre alla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento della Valtidone, sono.

