Scoperta maxi-truffa, consulente finanziario radiato dall'albo continuava a lavorare: arrestato

Bergamo, 8 aprile 2025 – I finanzieri del comando provinciale di Bergamo stanno dando esecuzione a un'ordinanza, emessa dal gip, che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di un ex, indagato per, appropriazione indebita, abusivismoe bancario, destinatario altresì di un sequestro preventivo per 1,3 milioni di euro. L'indagine, coordinata dalla locale procura e svolta dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Bergamo, ha tratto origine da una decina di querele sporte da soggettiti dall'uomo, iscritto all'albo sino al 2019, il quale, sebbene, ha continuato a esercitare abusivamente l'attività. Nello specifico, l'indagato, esperto conoscitore del diritto bancario, attesi incarichi dirigenziali già ricoperti in due intermediari finanziari in provincia di Bergamo, promettendo rendimenti sicuri e rilevanti avrebbe raccolto abusivamente i risparmi di molteplici clienti,ricevendo da questi anche le credenziali di accesso ai conti correnti.