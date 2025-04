Scontro tra furgone e tir sull’autostrada A21 vicino a Cremona | ferito un 35enne

furgone si sono scontrati sulla A21 Brescia-Torino, nel tratto compreso tra Cremona e Castelvetro. Il conducente del furgone è stato trasferito all'ospedale con traumi al bacino e alla gamba. Leggi su Fanpage.it Oggi pomeriggio un camion e unsi sono scontrati sulla A21 Brescia-Torino, nel tratto compreso trae Castelvetro. Il conducente delè stato trasall'ospedale con traumi al bacino e alla gamba.

