Scontri a Bologna tra tifosi del Napoli e forze dell’ordine | ferito un agente della Digos

agente della Digos ferito prima di Bologna-Napoli: una 30ina di tifosi azzurri armati di mazze e a volto travisato ha cercato il contatto con quelli rossoblù. Leggi su Fanpage.it Unprima di: una 30ina diazzurri armati di mazze e a volto travisato ha cercato il contatto con quelli rossoblù.

Scontri tra tifosi del Napoli e polizia prima della gara, un agente ferito alla testa. Bologna, scontri tra polizia e ultras del Napoli fuori dallo stadio Dall'Ara: un agente ferito. Scontri tra polizia e ultras napoletani: mazze, bombe carta e un agente ferito. Scontri a Bologna tra tifosi del Napoli e forze dell’ordine: ferito un agente della Digos. Scontri fuori dallo stadio tra polizia e tifosi del Napoli con mazze e bombe carta. Ultras Napoli a Bologna senza scorta: scontri con la Polizia nel pre-partita | VIDEO. Ne parlano su altre fonti

Scontri a Bologna, la trasferta Monza-Napoli a forte rischio per i residenti in Campania - Il prepartita di Bologna-Napoli, posticipo del lunedì della 31esima giornata di campionato, è stato decisamente movimentato, All'incrocio tra via Andrea Costa e via Barca, circa un'ora e mezza prima d ... (msn.com)

Scontri tra polizia e ultras napoletani: mazze, bombe carta e un agente ferito - Prima del match al Dall’Ara, un centinaio di tifosi azzurri ha cercato di sfondare e raggiungere il settore dei rossoblù. Daspo per un bolognese a Empoli ... (msn.com)

Scontri con tifosi del Lille, misure per 10 ultras del Bologna - Dieci misure cautelari, un obbligo di dimora e nove obblighi di firma durante le partite del Bologna, sono state decise dal Gip Domenico Truppa in relazione agli scontri tra i tifosi rossoblù e quelli ... (ansa.it)