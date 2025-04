Sconfitta inaspettata per NPSG Trading Logistic contro Pontedera nel volley maschile serie B

NPSG 1 Pontedera 3 (14-25 / 25-19 / 23-25 / 20-25) NPSG Trading Logistic: Louza 18, Perassolo 9, Pierro, Moretti 11, Ferraguti 16 Kolev, Bettucchi 9. Materno, Klun. libero Briata. All. Parisi L. GRUPPO LUPI Pontedera: Lazzeri, Luisori 3, Nicotra 12, Carrai, Frosini 16, Pozza 8, Lazzeroni 1, Pantalei 10, Lumini 16, liberi Grassini e Capponi. All. Nuti Arbitri: Khatra e Lobrace LA SPEZIA E' arrivata una Sconfitta inaspettata per la NPSG Trading Logistic che, pur avendo recuperato nel secondo set e riacceso la speranza per ribaltare la sfida, non è riuscita a tenere il passo e reagire nel modo giusto. Ha così consegnato la vittoria nelle mani di un Pontedera più determinato e più preciso rispetto alla compagine padrona di casa. Piuttosto equilibrato il terzo parziale, concluso sul tiratissimo 23-25, mentre nel quarto la formazione pisana, scesa in campo con l'obiettivo di chiudere quanto prima la sfida, si è imposta con il punteggio di 20-25.

