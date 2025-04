Sciopero treni 11 e 12 aprile | orari fasce di garanzia e chi si ferma

aprile 2025 è previsto uno Sciopero nazionale del comparto dei treni. L’agitazione, proclamata da Usb Lavoro Privato, Si Cobas, Orsa Ferrovie e Assemblea nazionale Pdm/Pdb, coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato italiane (inclusi trenitalia e Rfi), Italo e Trenord.orari dello Sciopero dei treni e fasce di garanziaTreno (Getty Images).Lo Sciopero inizierà alle ore 03:00 di venerdì 11 aprile e terminerà alle 02:00 di sabato 12 aprile. Durante queste 23 ore, i treni regionali, a lunga percorrenza e merci potrebbero subire cancellazioni o variazioni. I disagi potrebbero estendersi anche oltre l’orario ufficiale, in particolare in Lombardia.Saranno comunque garantiti alcuni collegamenti nelle fasce orarie protette:dalle 06:00 alle 09:00dalle 18:00 alle 21:00In caso di cancellazione del Malpensa Express, sono previsti bus sostitutivi tra Milano Cadorna e l’aeroporto. Lettera43.it - Sciopero treni 11 e 12 aprile: orari, fasce di garanzia e chi si ferma Leggi su Lettera43.it Venerdì 11 e sabato 122025 è previsto unonazionale del comparto dei. L’agitazione, proclamata da Usb Lavoro Privato, Si Cobas, Orsa Ferrovie e Assemblea nazionale Pdm/Pdb, coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato italiane (inclusitalia e Rfi), Italo e Trenord.dellodeidiTreno (Getty Images).Loinizierà alle ore 03:00 di venerdì 11e terminerà alle 02:00 di sabato 12. Durante queste 23 ore, iregionali, a lunga percorrenza e merci potrebbero subire cancellazioni o variazioni. I disagi potrebbero estendersi anche oltre l’o ufficiale, in particolare in Lombardia.Saranno comunque garantiti alcuni collegamenti nellee protette:dalle 06:00 alle 09:00dalle 18:00 alle 21:00In caso di cancellazione del Malpensa Express, sono previsti bus sostitutivi tra Milano Cadorna e l’aeroporto.

