Sciopero nazionale di 8 ore dei dipendenti McDonald' s in Italia

Sciopero nazionale per le lavoratrici e i lavoratori diretti di McDonald's in Italia, oltre 4.000 dipendenti su tutto il territorio nazionale. Lo fanno sapere i sindacati con una nota spiegando che la mobilitazione " è una risposta alla dichiarata indisponibilità dell'azienda ad avviare un confronto sulla contrattazione integrativa aziendale di gruppo". I sindacati denunciano l'atteggiamento di chiusura di McDonald's Development Italy che ha reso necessario proclamare lo Sciopero in tutta la rete diretta, con articolazioni su base territoriale/regionale che saranno definite dalle singole strutture sindacali locali. "Se tale impostazione da parte aziendale non dovesse modificarsi - si legge nella comunicazione inviata alla direzione societaria - le segreterie nazionali sono pronte a intraprendere tutte le forme di protesta ulteriori necessarie alla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori". Quotidiano.net - Sciopero nazionale di 8 ore dei dipendenti McDonald's in Italia Leggi su Quotidiano.net I sindacati del commercio di Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato un pacchetto di 8 ore diper le lavoratrici e i lavoratori diretti di's in, oltre 4.000su tutto il territorio. Lo fanno sapere i sindacati con una nota spiegando che la mobilitazione " è una risposta alla dichiarata indisponibilità dell'azienda ad avviare un confronto sulla contrattazione integrativa aziendale di gruppo". I sindacati denunciano l'atteggiamento di chiusura di's Development Italy che ha reso necessario proclamare loin tutta la rete diretta, con articolazioni su base territoriale/regionale che saranno definite dalle singole strutture sindacali locali. "Se tale impostazione da parte aziendale non dovesse modificarsi - si legge nella comunicazione inviata alla direzione societaria - le segreterie nazionali sono pronte a intraprendere tutte le forme di protesta ulteriori necessarie alla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori".

Sciopero trasporti 8 e 9 aprile 2025 ferrovie, aerei e mezzi pubblici si fermano per 24 ore. Rinnovo del contratto dei metalmeccanici: ad aprile nuovo sciopero nazionale di «almeno 8 ore. Sindacati proclamano 8 ore sciopero per Mcdonald's Italy. In stallo il rinnovo del contratto, altre 8 ore di sciopero dei metalmeccanici. Contratto metalmeccanici. Ulteriori 8 ore di sciopero ad aprile. (Video). Nuove 8 ore di sciopero dei metalmeccanici: sindacati contro lo stallo delle trattative. Ne parlano su altre fonti

Sciopero nazionale di 8 ore per i lavoratori di McDonald's Italia - I sindacati Cgil, Cisl e Uil proclamano sciopero di 8 ore contro la chiusura di McDonald's al confronto sulla contrattazione. (msn.com)

Rinnovo del contratto dei metalmeccanici: ad aprile nuovo sciopero nazionale di «almeno 8 ore» - Fiom, Fim e Uilm annunciano per il mese in corsi un nuovo stop, dopo quello del 28 marzo, per far ripartire il tavolo negoziale incagliato sulla parte economica ... (msn.com)

Contratto metalmeccanici, trattative in stallo, altre 8 ore di sciopero per “svegliare” le controparti - I sindacati dei metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, riuniti questa mattina in conferenza stampa, hanno annunciato altre 8 ore sciopero ... (ildiariodellavoro.it)