Ilfattoquotidiano.it - Sciopero nazionale del comparto aereo mercoledì 9 aprile: chi si ferma e dove

Si prevede unnero per chi dovrà prendere un volo dai principali aeroporti. Possibili ritardi e cancellazioni potranno coinvolgere, infatti, gli scali italiani a causa di diversi scioperi del personale del.Gli assistenti di volo della compagnia EasyJet, incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 10.30 alle 14.30.proclamato dalle sigle sindacali Rsa Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil. Nella stessa fascia oraria e sempre per 4 ore negli aeroporti lombardi di Linate e Malpensa siil personale impiegato come autista nei due scali (mobilitazione proclamata dalla Cub Trasporti).All’aeroporto di Palermo, invece, le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl Trasporti Aerei hanno proclamato un altrodi 8 ore (dalle 10 alle 18) per il personale della società Gesap, operante nell’aeroporto del capoluogo siciliano.