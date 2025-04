Sciopero dei treni | rischio week end nero dei trasporti

Sciopero nazionale di 24 ore per tutte le categorie del comparto privato e pubblico. Lo stesso giorno è indetto anche lo Sciopero da Usb Lavoro privato del personale degli impianti e manutenzione infrastrutture, degli addetti ai servizi. Parmatoday.it - Sciopero dei treni: rischio week end nero dei trasporti Leggi su Parmatoday.it Venerdì 11 aprile il sindacato Si Cobas ha indetto unonazionale di 24 ore per tutte le categorie del comparto privato e pubblico. Lo stesso giorno è indetto anche loda Usb Lavoro privato del personale degli impianti e manutenzione infrastrutture, degli addetti ai servizi.

Sciopero dei treni: rischio week end nero dei trasporti. Ennesimo sciopero dei mezzi in Lombardia: treni, metro e bus a rischio vicino al weekend. Sciopero nel week end, si fermano i treni per 24 ore: a rischio regionali, intercity e alta velocità. Nuovo sciopero dei treni nel weekend, rischio disagi. Nuovo sciopero dei treni: viaggi al rischio nel week end. Sciopero treni: week end a rischio per i viaggiatori. Cosa sapere sull'agitazione del 23 e 24 novembre. Ne parlano su altre fonti

Sciopero dei trasporti, dal 9 al 12 aprile treni e aerei a rischio: le fasce garantite - Sono previsti tra martedì 8 e sabato 12 una serie di scioperi nazionali che coinvolgono il settore ferroviario e aereo. Cosa sapere e le corse garantite ... (msn.com)

Sciopero Trenitalia e aerei, confermato il 9 aprile. Sciopero treni 11 aprile - Disagi in vista per lo sciopero dei treni tra l’11 e il 12 aprile. In settimana problemi anche per il trasporto aereo ... (tg.la7.it)

Sciopero trasporti 8-12 Aprile, la settimana nera. Cinque giorni di agitazioni dal treno all’aereo a Torino e in Piemonte. Ecco i viaggi a rischio - Un lunghissimo weekend di possibili disagi a livello nazionale e locale per le proteste a singhiozzo del aeroportuale a terra che si incrocia con l'iniziativa dei sindacati ferroviari. L'11 aprile la ... (torino.corriere.it)