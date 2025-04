Sci Federica Brignone dimessa dalla clinica dopo l’infortunio

Federica Brignone è stata dimessa dalla clinica La Madonnina di Milano, dov’era ricoverata da giovedì 3 aprile dopo essere stata operata per la frattura scomposta del piatto tibiale e del perone della gamba sinistra.l’infortunio a causa di una caduta durante gli Assoluti. La 34enne valdostana proseguirà la riabilitazione già iniziata nella clinica milanese. Lapresse.it - Sci, Federica Brignone dimessa dalla clinica dopo l’infortunio Leggi su Lapresse.it è stataLa Madonnina di Milano, dov’era ricoverata da giovedì 3 aprileessere stata operata per la frattura scomposta del piatto tibiale e del perone della gamba sinistra.a causa di una caduta durante gli Assoluti. La 34enne valdostana proseguirà la riabilitazione già iniziata nellamilanese.

