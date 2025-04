Lettera43.it - Sci, Brignone lascia la clinica: «Olimpiadi? Vediamo, ora penso solo a guarire»

Federicahato ladi Milano appena cinque giorni dopo l’intervento alla gamba, resosi necessario a seguito della frattura di tibia e perone riportata durante i Campionati italiani. La fresca vincitrice della Coppa del Mondo, ha raccontato ai giornalisti le sue sensazioni: «Ero in uno dei momenti più belli della mia vita, è successa questa cosa. Se fai lo sciatore succede. Così è tosta, però ho ricevuto veramente tanto affetto: messaggi, fiori, regali. Sono stati cinque giorni in cui ho ricevuto grande energia e affetto».: «Inizio subito la fisioterapia, da lì capiremo come procedere»Per quanto riguarda il recupero,mantiene prudenza: «Non so ancora quanto ci vorrà, lavoreremo un passo alla volta. Il prossimo è iniziare la fisioterapia, già da lunedì.