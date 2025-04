Oasport.it - Sci alpino, Federica Brignone: “Non ho idea di quanto tempo ci vorrà, ma non mi arrendo”

è stata dimessa dalla clinica La Madonnina di Milano, dove era stata ricoverata giovedì scorso e operata per la caduta gravissima nel corso dei campionati italiani di sciin Val di Fassa. Un bruttissimo infortunio alla gamba sinistra che richiederàe tanta volontà per recuperare.Stando ariportano le cronache, l’azzurra ha già iniziato i primi leggeri lavori fisioterapici. Raggiunta dai media, la campionessa valdostana ha espresso le proprie impressioni: “Non abbianodici, procederemo a step e poi si vedrà“, ha dichiarato la sciatrice azzurra.“Di sicuro sono una che non molla“, ha aggiunto la fuoriclasse di La Salle (fonte: ANSA). Dopo essersi concessa ai colleghi, la nostra portacolori ha lasciato la struttura in sedia a rotelle ed è stata accompagnata a casa dalla madre, dal fratello Davide e dallo staff della FISI.