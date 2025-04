Oasport.it - Sci alpino, Federica Brignone lascia la clinica La Madonnina: si pensa al lungo percorso riabilitativo

L’inizio dellascerà quest’oggi laLadi Milano, dove è stata ricoverata giovedì scorso e operata per il grave incidente nel corso del gigante degli Assoluti di sciin Val di Fassa. Un bruttissimo infortunio alla gamba sinistra che richiederà tanta volontà e forza d’animo per ristabilirsi, soprattuttondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.A cinque giorni da quanto accaduto, la campionessa valdostana dà il via a una fase in cui dovrà vivere ogni giorno con grande dedizione e pazienza. Stando a quanto riportano le cronache, l’azzurra ha già iniziato i primi leggeri lavori fisioterapici. Seguiranno 45 giorni di puro scarico, dovendo poi entrare nel cuore della riabilitazione con l’obiettivo di rimettere gli sci nel più breve tempo possibile.