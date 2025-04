Schlein | Governo voleva allargare spazio delle assicurazioni private nella sanità ci riproveranno

Governo di privatizzare ulteriormente la sanità. La sanità pubblica non va smantellata. Stavano provando a scaricare le rette delle persone non autosufficienti sui comuni e le famiglie. Stavano provando ad allargare gli spazi per le assicurazioni private, ma li abbiamo fermati. Ci riproveranno e dovremmo batterci per difendere la sanità pubblica" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della conferenza Salviamo la sanità Pubblica, tenutasi in Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Schlein: Governo voleva allargare spazio delle assicurazioni private nella sanità, ci riproveranno Leggi su Liberoquotidiano.it (Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2025 "Grazie al muro che abbiamo fatto come opposizioni, associazioni e sindacati, abbiamo impedito un altro tentativo di questa destra aldi privatizzare ulteriormente la. Lapubblica non va smantellata. Stavano provando a scaricare le rettepersone non autosufficienti sui comuni e le famiglie. Stavano provando adgli spazi per le, ma li abbiamo fermati. Cie dovremmo batterci per difendere lapubblica" così la segretaria del Pd Elly, a margine della conferenza Salviamo laPubblica, tenutasi in Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Schlein: Governo voleva allargare spazio delle assicurazioni private nella sanità, ci riproveranno. La7 in diretta. Ne parlano su altre fonti

Schlein: "Bloccato altro tentativo della destra di privatizzare sanità" - (Agenzia Vista) "Grazie al muro fatto come opposizioni e anche associazioni e sindacati abbiamo bloccato un altro tentativo di questa destra ... (stream24.ilsole24ore.com)

La controffensiva di Schlein: “Governo in stato confusionale” - Elly e Giuseppe vanno a braccetto: «Da settimane - precisa Schlein - il governo è in stato confusionale, con i litigi quotidiani tra Tajani e Salvini. Non riescono a dire una parola a favore di ... (repubblica.it)

Dazi, Schlein “Governo fermo, reagire uniti come Unione Europea” - Adesso basta, il governo deve svegliarsi e scegliere di stare dalla parte dell’Europa”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein. “Bisogna reagire uniti come Unione Europea in maniera mirata e ... (telenicosia.it)